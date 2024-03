El desesperado pedido de Daniel Osvaldo y la confesión sobre su enfermedad

Profundizando en sus emociones, el ex Boca explicó que "estoy con tratamiento psiquiátrico, tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones por enojo, vuelvo a caer en la depresión y eso destruye a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo encerrado en mi casa, no salgo a ningún lado, no me dan ganas a veces de levantarme de la cama, no me dan ganas de bañarme a veces".