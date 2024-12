Milei dijo que avanza el tratado de libre comercio con EEUU y volvió a lanzarle una indirecta a Villarruel

Además -y como ya lo había hecho este jueves en Tucumán- aprovechó para deslizar otra sugestiva frase sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien está distanciado desde hace meses y cuya relación volvió a tensarse en los últimos días: "No se entusiasmen con que viaje mucho porque cada vez que me voy siempre alguno me hace alguna. Sin comentarios".