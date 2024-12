Tras la confirmación de Red Bull a Lawson: ¿qué chances tiene Franco Colapinto de continuar en la Fórmula 1?

No obstante, el argentino no pareciera ser la opción principal para quedarse con ese puesto junto a Yuki Tsunoda, que en principio iba a ser de Lawson. Entonces, si no es Colapinto, ¿quién lo ocupará? Algunas versiones señalan que será para el juvenil Isack Hadjar, corredor de la Red Bull Driver Academy y reciente subcampeón de la Fórmula 2.