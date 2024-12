Gran Hermano: Petrona rompió en llanto al recordar la infidelidad de su marido

Gran Hermano: Petrona confesó que su esposo le fue infiel con su vecina

Todo comenzó cuando ambas reflexionaban sobre cómo a su edad se habían animado a entrar a la casa de Gran Hermano. La tucumana no pudo evitar emocionarse al recordar a su marido. "Jorge me escribió una carta diciéndome que yo soy una guerrera de la vida. También me dijo que se iba el pilar de la familia pero que iba a volver triunfante", contó entre lágrimas.