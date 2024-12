Atención, San Martín de Tucumán: así será el nuevo formato de la Primera Nacional 2025

¿Qué posibles rivales tendría San Martín para la temporada 2025?

Aunque no habrá interzonales, sí se harán emparejamientos para dividir los equipos en zonas. En el caso del “Santo”, debe definirse si se mantendrá Chaco For Ever como interzonal, o si, en el caso que ascienda Sarmiento de La Banda, será el equipo santiagueño.