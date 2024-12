Diego Milito es el nuevo presidente de Racing en una elección récord

Las declaraciones de Milito y Devia

"Me pasan un montón de cosas por la cabeza en este momento. Discúlpenme la emoción, pero quiero agradecer. Estoy en un lugar que soñé, que me puso la gente y eso para mí es un compromiso y una responsabilidad enorme. Voy a dejar mi vida por este club, por proteger a los hinchas que me dieron la posibilidad de cumplir este enorme sueño", dijo Milito frente a los medios.