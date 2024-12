Colapinto está en Argentina, practica otro deporte y la manía que generó su paso por la Fórmula 1 empezará a sentirse

Activo

El corredor de Fórmula 1 no puede alejarse del deporte. Eso quedó demostrado en el posteo que hizo Guillermo Salatino en su cuenta de Instagram. El periodista especializado en tenis se lo cruzó en un campo de golf. "Franco Colapinto comenzó a tomar clases de golf. No tengo dudas que pronto será bueno. Muy simpático. Lo único es que no tiene registro para manejar el carrito de golf", escribió con tono bromista Salatino junto a una foto.