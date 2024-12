"El Presidente hace siete meses que no se habla con la vicepresidenta", aseguró un senador

“No admite errores”

"Si el Presidente hace siete meses que no se habla con la vice, bueno yo creo que la responsabilidad viene de la Casa Rosada. Ahí no sé a quién tendrán que echar, si al escribano o la secretaria de presidencia, como él (Milei) dice no admite errores”, apuntó el senador, en una entrevista con Radio Mitre.