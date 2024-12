El video de la polémica: el ataque a Facundo Ale fue artero y concretado con un arma de gran poder de fuego

Esos cuadros, que no duraron más de cinco segundos, pusieron en alerta a las autoridades de la provincia. El video, que no será difundido por LA GACETA al tratarse de un mensaje intimidatorio, según confiaron varias fuentes, tiene otra parte en la que se escucha que el ejecutor reconoce que no pudo realizar más disparos porque el arma se le había trabado, pero le aseguró que sí lo había herido.