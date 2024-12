Un "arrepentido" deslizó que la mercadería de Desarrollo Social se vendía de manera ilegal

“Desde 2017 venía trabajando con Juan López. Él me contrató para que llenara las planillas que luego presentaba en Desarrollo Social. Primero en CD y después en planillas. Ellos me daban la información y yo cargaba, era lo único que hacía, pero no creo que todas esas personas hayan recibido la mercadería”, expresó ayer durante la audiencia Mauricio Romo (43 años) quien había sido detenido en una primera instancia y finalmente liberado. No obstante, quedó procesado en la causa judicial.