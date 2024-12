Polémica renuncia de Fernanda Iglesias a LAM: ¿qué dijo Ángel de Brito?

Minutos después, Ángel especificó que hace mucho tiempo que conoce a su excompañera. “Nada de lo que haga me va a sorprender nunca, porque la conozco mucho a Fer y la quiero y la valoro como profesional. Por eso estuvo acá en el programa, a pesar de la resistencia de mucha gente. Pero a mí eso en general no me interesa porque busco lo mejor para el programa. Es una gran periodista y estuvo muy bien todo el tiempo que estuvo acá. No me sorprenden sus actitudes, sus reacciones”, concluyó.