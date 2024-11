Yanina Latorre se cansó y explotó contra Nancy Pazos: “Impresentable”

“Porque ella estaba justamente diciendo 'eso no se hace con las mujeres' y cuando termina de dar la lección feminista, se transforma automáticamente. Ella no se autoproclama feminista pero usa las banderas para decirle al resto lo que no tiene que hacer y que después ella hace. No se hace ni una cosa ni la otra, no se ataca a la cornuda ni se ataca a la que supuestamente hizo que le metieran los cuernos”, agregó durante su participación en A la Barbarossa (Telefe).