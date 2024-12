“Ya no quiero ni ir al médico”: el lamento de los jubilados

“Ya no quiero ni ir al médico. Seguramente me va a dar remedios que no puedo comprar”, se lamenta Martina Díaz, de 69 años, quien estaba con su esposo Roberto Bravo, de 78. “Por lo que vimos, el medio aguinaldo lo vamos a tener que destinar a los medicamentos que ya no nos cubren y que necesitamos para controlar la presión y el colesterol”, expresó cuando salía de una farmacia ubicada en 24 de Septiembre al 500.