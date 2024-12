Lijo, Lorenzetti, Angelici, Cristian Castro y empresarios: el millonario cumpleaños de un fiscal federal

Hubo presencia en la fiesta de los integrantes de la Sala I de la Cámara de Casación, Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, quienes estuvieron cerca de enviar al primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, desde la instancia de juicio penal oral en la causa Cuadernos hasta la justicia electoral -donde gravitan González y Servini de Cubría- al interpretar que los pagos hechos por el empresario no eran sobornos sino aportes de campaña no declarados.