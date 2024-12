La cumbia se pone al servicio de los que menos tienen

- Fue buenísimo. Venía de trabajar en el programa de Marcelo Tinelli, de hacer temporada en Mar del Plata y ahora decidí quedarme un poco más acá en Tucumán, empujando los boliches. No puedo pedir nada mejor que cerrar 2024 con este concierto. No sé qué me depara el destino para el próximo año, quizás sea la televisión, pero siempre cosas lindas y con salud. En realidad, no descanso un segundo, siempre se me ocurren cosas nuevas y creo que de eso se trata la vida.