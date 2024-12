Muerte de Liam Payne: quiénes son los cinco los imputados

Por su parte, la semana pasada, se conoció que Geoff Payne envió a la Justicia argentina un mail que la neuropsiquiatra del cantante le envió a Nores donde le expresaba que no podía seguir asistiéndolo y que la mezcla de alcohol con el antidepresivo podría ser fatal. Dicho mail data de semanas previas a la muerte de Payne, lo que muestra que el ex One Direction no fue respaldado en su tratamiento por el entorno que tenía en el país.