Desde 2014, los usuarios de LA GACETA pueden decidir quién se llevará el premio "de la gente"

Después de expresar su sorpresa por la elección del público, la jugadora contó algo clave para que un atleta reciba la mayor cantidad de clicks. “Fue raro porque yo sabía que me habían puesto en las historias de Instagram de mi club y de la Federación, y que había mucha gente que quería que ganara. Igualmente no me imaginé que iba a pasar”, reconoció emocionada.