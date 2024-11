Año a año, conocé a todos los ganadores de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

El lunes 16 de diciembre, a partir de las 20, se transmitirá una nueva edición de La Fiesta del Deporte. El evento reconocerá una vez más el talento y el esfuerzo de los deportistas tucumanos más destacados, en una gala que promete emociones y homenajes a lo mejor del deporte provincial.

Desde su primera edición en 2002, esta ceremonia se consolidó como un homenaje anual a los logros deportivos de Tucumán. En sus 19 ediciones previas, no sólo se premió el rendimiento competitivo, sino que también se valoraron la dedicación y la trayectoria en disciplinas tan diversas como atletismo, automovilismo, rugby, golf y karate, entre otras.

Este año, serán 17 las categorías reconocidas, además de menciones especiales y la elección del deportista del año y el favorito del público, que será decidido a través de una votación online en LAGACETA.COM.

El jurado estará compuesto por 35 notables, entre periodistas, autoridades deportivas y expertos en las distintas disciplinas, quienes se reunirán desde las 10 de la mañana para deliberar. El nombre del Deportista de 2024 será revelado al cierre de la ceremonia, que podrá seguirse en vivo por LG Play, Flow y Canal 12 de CCC.

A lo largo de dos décadas, este reconocimiento ha destacado a 16 figuras que dejaron su huella en el deporte tucumano:

El rugby fue pionero con el premio inaugural en 2002 para José María Núñez Piossek, al que luego se sumarían Julio Farías Cabello (2011) y Matías Orlando (2013).

El automovilismo también brilló con Roberto Sánchez (2003), Juan José Gil De Marchi (2010) y Lucas Mohamed (2014).

En golf, el indiscutido Andrés “Pigu” Romero se llevó el galardón en tres ediciones consecutivas (2006, 2007 y 2008). Y Nelson Kedesma lo logró en 2019.

Luis Miguel “Pulguita” Rodríguez representó al fútbol con dos triunfos (2009 y 2017). Y Cristian Lucchetti se sumó en 2018.

El mountain bike se destacó con Darío Gasco (2005) y Florencia Padilla (2016). En Yudo tuvo a sus representantes en Eduardo Costa (2004) y Emmanuel Lucenti (2012).

Otra disciplina como el karate también se inscribió en el historial con la victoria de Miguel Amargós, en 2015.

En la última edición, en 2023, el premio al Deportista del Año fue para Joaquín Cisneros, campeón sudamericano de tiro fosa olímpica, tras un inédito empate con María Emilia Filgueira, destacada en mountain bike. El desempate estuvo a cargo de los jefes de Deportes de LA GACETA, Bruno Farano y Alejandra Casas Cau.

La voz del público

Una de las tradiciones más esperadas de la Fiesta del Deporte es el Premio de la Gente, en el que los lectores de LA GACETA tienen la oportunidad de elegir a su deportista favorito. En 2023, la ganadora fue Julieta Medina Sarmiento, quien se destacó en la disciplina voley. Con tan sólo 15 años, Julieta sorprendió al imponerse con 380 votos (20% de los 1.946 registrados).

La jugadora de Tucumán de Gimnasia expresó su sorpresa al recibir el galardón: “No lo esperaba. Fue raro, porque yo sabía que me habían puesto en las historias de Instagram de mi club y de la Federación, y que había mucha gente que quería que ganara, pero no me imaginé que iba a pasar”. Julieta, se mostró emocionada por el premio, considerando que fue “un gran regalo para las fiestas”.

Este premio se implementó en 2014, y desde entonces se ha ganado gran popularidad. En ediciones anteriores, destacados deportistas como Christian Heredia García (2014), María de la Paz Corbalán (2015), Sara Rossi (2017), y Cristian Lucchetti (2018) se han llevado el Canillita de Plata, el galardón otorgado por el público. En 2019, la patinadora María Emilia Tula fue la favorita de los lectores.