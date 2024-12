"No se comparten fotos íntimas sin consentimiento": la indignación de Julieta Poggio en sus redes

El romance te Julieta Poggio con el hermano de "Tini"

En diálogo con Ángel De Brito en Ángel Responde (Bondi Live), el conductor fue al grano y le consultó si ese vínculo con Francisco, el hermano de Tini Stoessel fue real, a lo que Poggio respondió: “Sí”. “Me encanta que no mientas”, respondió él, al tiempo que Juli agregó: “Es que no puedo, hay veces que lo negué pero no puedo”.