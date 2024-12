El presidente de Atlético Concepción habló sobre los incidentes contra Sportivo Guzmán: "Nosotros también somos víctimas"

"Es la primera salida en público porque, como decían que me mantenía en silencio. Yo viajé el lunes a primera hora a Buenos Aires, donde tenía que responder por estos hechos. Nos solidarizamos con Sportivo Guzmán, con la gente nuestra, con nuestros jugadores, porque también fuimos víctimas", dijo Bustos. "Esto no puede suceder en el fútbol, pero si vos te pones a ver, la tribuna nuestra no tiene participación, sólo un grupo de violentos", agregó.