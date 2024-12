Cristina Pérez reveló a qué enfermedad tiene mucho miedo por experiencias en su adolescencia

"Mi mamá tuvo cáncer de mama y yo de jovencita tuve que hacerme los estudios, uno de ellos la mamografía", comenzó relatando Pérez. Luego, compartió detalles de lo que vivió hace un tiempo: "Una vez fui al ginecólogo y me dio unas vitaminas porque sentía dolor. Él me decía 'te duelen las lolas porque te tomas las cosas muy a pecho'. Después de lo de mi mamá me empezó a dar miedo, porque la palabra cáncer te queda puesta como si fuera algo que tuviera predestinación".