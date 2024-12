Bullrich, sobre el pedido para destituir a Kueider: “Que se deje de joder el kirchnerismo”

Bullrich a Macri por Ficha Limpia: "¿Por qué no la sacó cuando éramos gobierno?"

Luego de la polémica por la falta de quórum en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de Ficha Limpia, Bullrich le respondió al ex presidente Mauricio Macri por haber cuestionado si el Gobierno busca "un país sin corrupción". La ex líder del PRO lo acusó de no haber impulsado la ley durante su mandato en la gestión de Cambiemos y aseguró que la normativa "va a salir".