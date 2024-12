Cartas de lectores: Ficha limpia, con escasa transparencia

Un nuevo fracaso en la sesión en Diputados. No estuvieron presentes ninguno de los 99 legisladores que forman parte de Unión por la Patria (motivo razonable debido a su obsecuente militancia política). Lo que llama poderosamente la atención y no tiene justificación alguna, es la ausencia de ocho miembros de la Libertad Avanza. Vale recordar que Javier Milei, durante su exposición ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación (1/3/2024), había anunciado poner en práctica el proyecto ficha limpia, argumentando que: “Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales”. Aquellas palabras pronunciadas por el mandatario argentino, han quedado hoy en el olvido. Y nos recuerda la frase: “Del dicho al hecho hay un trecho”, y la gran diferencia que existe entre “lo que se dice y lo que se hace”. En definitiva: La ex presidenta Cristina Fernández podrá postularse, si así lo desea, a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. ¡La casta está viva y goza de buena salud!