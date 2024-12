¿Se va o se queda? Renzo Tesuri se refirió a su futuro en Atlético Tucumán

Consultado sobre posibles ofertas de otros clubes, el jugador fue claro: “Espero que llegue alguna propuesta, pero no me vuelvo loco. Lo dije el otro día: mi presente está en Atlético. Me quedan dos partidos y quiero pensar solo en ellos. Después se analizará lo mejor para el club y para mí”, expresó en referencia a los posibles sondeos de equipos grandes del país y también del fútbol del exterior.