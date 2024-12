Este 6 de diciembre se celebra a San Nicolás de Bari: por qué se lo relaciona con Papá Noel

En el siglo XIX, la figura de San Nicolás fue reinventada por escritores estadounidenses, quienes lo adaptaron al imaginario cultural de la época. Washington Irving describió al santo como un anciano bondadoso que viajaba en un vagón volador para repartir regalos. Más tarde, poemas como A Visit from St. Nicholas (conocido como The Night Before Christmas) dieron forma a su moderna representación, con trineo tirado por renos y una personalidad más cercana a la cultura popular.