Jubilados tucumanos opinaron sobre las restricciones a medicamentos del PAMI

Otra jubilada comentó que a pesar de tener acceso a los medicamentos recetados por su médico, el costo de algunos productos fuera de la cobertura es elevado. "Los remedios que el PAMI no cubre me cuestan más de la mitad de mi jubilación. Para poder seguir con el tratamiento, muchas veces debo recurrir a mis hijos o familiares, pero no es fácil", dijo.