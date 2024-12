“Asesino serial”: llega un thriller precedido de buenas críticas

La narrativa dada a la película tiene sus propias lógicas, según el realizador: “se me ocurrió en seis capítulos antes de empezar a escribirla. La primera parte fue la del medio. Lo siguiente que se me ocurrió, fue el principio. Unas semanas después, llegó el final. Sabía que los capítulos no se reproducirían en secuencia, y también estaba seguro de que tenían que presentarse exactamente en el mismo orden en que me habían llegado o simplemente la película no funcionaría”.