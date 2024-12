Con la participación de más de 30 países, se realizó la Cumbre Mundial sobre la Transición Energética

El viernes por la tarde, en el cierre de la Cumbre, se firmó la Declaración de Ceará, un documento activo al cual adhirieron Gibraltar; Paraguay; las provincias argentinas de Córdoba y Neuquén; el ex presidente de Túnez, Mehdi Jomaa; la ex mandataria de Ecuador, Rosalia Arteaga; el ex presidente de Costa Rica, Juan Alvarado; el ex mandatario de Eslovenia, Danilo Turk; la congresista de Estados Unidos, Linda Sánchez y el Secretario de la OCDE, Ángel Gurría, entre otros.