El senador detenido con más de U$S 200.000 no presenta declaraciones juradas desde 2022

El senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Darío Kueider, que fue detenido en Paraguay, hoy, con más de U$S 200.000 en efectivo sin declarar, no presenta declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) desde el año 2022. La última vez que lo hizo solo informó tener U$S 8500 en efectivo.