Qué dicen los vecinos y familiares de Petrona, la nueva estrella de Gran Hermano

"No sabíamos que se había anotado"

Para muchos en el barrio fue una sorpresa que Petrona apareciera en Gran Hermano. "No sabíamos que se había anotado, a muchos no les dijo nada", explicó una de las vecinas. "No sé porqué no contó, pero al parecer era su sueño", agregó. La mayoría cree que es muy buena vecina y amiga.