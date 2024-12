Una figura del fútbol argentino denunció discriminación contra su hijo con autismo

Según explicó Rey, la relación con las autoridades del colegio viene tensa hace tiempo, ya que, asegura, no se creó un ambiente adecuado para el niño. “En los últimos meses prácticamente no había diálogo”, expresó en una carta en sus redes sociales, donde reveló la decisión del colegio de no renovarle la matrícula ni a Benicio, de ocho años, ni a su hija Renata, de 16.