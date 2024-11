No es el piloto, es el auto: el Williams no le ayuda a Colapinto

No son los pilotos, son los autos. Y con esa realidad, pensar en una final qatarí competitiva para los Williams es utópico. Hoy es un equipo carroñero, no de caza. Puede que mejore alguna configuración, que acierte una estrategia, pero no hay firmeza ni continuidad en estos logros. Lo que consigue en alguna exigencia, lo pierde en la siguiente.