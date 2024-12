Fernando Soriano: "Quisimos contar la historia de la Argentina de las últimas cinco décadas a través de lo que le fue pasado al Turco Asís"

-Dice que no la leyó y me parece que lo entiendo. Los amigos no le creen que no la leyó porque es un tipo vanidoso y cómo no vas a leer la biografía que dos tipos hicieron y le dedicaron cuatro años. Lo entiendo porque es un tipo muy vital, él va para adelante y sentarse a leer sobre tu vida es como un portal a la nostalgia que estoy casi seguro de que no tiene ganas de cruzar.