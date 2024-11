El de este año fue uno de los cinco octubres más cálidos de los últimos 115 años

En los primeros 19 días de noviembre las temperaturas máximas medias oscilaron, desde el piedemonte hacia la llanura, entre los 27,5º C y los 29,5º C; con las máximas absolutas que variaron de los 35º C a los 39º C. “Las mínimas medias del mes estuvieron en el orden de los 16,5º C a los 18,5º C; mientras que las absolutas oscilaron entre los 8º C y los 14º C en toda el área de referencia”, cerró.