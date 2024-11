Otorgan más plazo para ingresar dólares de las exportaciones

En medio de la calma cambiaria, las reservas del Central se encaminan a alcanzar los U$S 32.000 millones antes de cerrar este año. Ayer, compró U$S 11 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). De esta manera, se dirige a cerrar la semana con una fuerte adquisición de casi U$S 320 millones.