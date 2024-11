Paula Omodeo: "Vivimos mal porque tenemos una clase política miserable y corrupta"

Omodeo recordó su ingreso a la política y el objetivo detrás de su participación en CREO: “Cuando me invitaron a formar CREO en Tucumán, yo le decía a la persona que me invitó, a Sebastián Murga, ‘¿para qué un partido político más? Argentina no necesita un partido político más’. Y me dijo ‘sí, porque necesitamos que gente nueva llegue a la política, a dar las discusiones, a dar las batallas que la mayoría de la clase política tucumana y la mayoría de la clase política argentina no quiere dar’”.