La salud de Guillermo Vilas: la preocupante revelación de su hija

La joven también contó una emotiva anécdota que vivió en Monte Carlo. “Íbamos caminando y veo que un señor pone cara de asustado y me preocupé. Y me para y me dice: “¿Vilas?”. Y yo le dije: “Sí”. Entonces me empezó a hablar de mi papá y se puso a llorar. Fue un momento muy emotivo y muy importante para mí. Ese tipo de interacciones son las que más me llenan el corazón”, rememoró.