Dólar: se achica la brecha cambiaria, entre el “blue” y el oficial hay solo $97 de diferencia

En este contexto, el Banco Central (BCRA) se hizo ayer de US$ 227 millones, la segunda compra más abultada de este mes y en el acumulado mensual ya lleva comprados US$ 1.600 millones, por lo que si mantiene este ritmo, podría superar la marca que logró en octubre, cuando había conseguido comprar US$ 1.626 millones.