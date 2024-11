Neuquén: la Legislatura suspendió a la vicegobernadora

La vicegobernadora Ruiz aclaró que no podía defenderse porque no estaba imputada y no la habían informado de qué delitos la acusan. A eso, el diputado del MPN Gabriel Álamo explicó que los legisladores no buscan acusar ni imputar a alguien por un delito, pero que sí están habilitados para formar una comisión para investigar en el marco de la ley. “No podemos mirar para otro lado, es nuestra responsabilidad ante la ciudadanía”, expresó.