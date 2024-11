Natalie Pérez y una foto que desató los rumores de embarazo: "Me retiro por un tiempo"

La cantante está promocionando uno de sus últimos shows del año. En medio de esto, escribió: "Por un tiempo me retiro de los escenarios. No te pierdas la última fecha en capital". En la imagen se puede ver a la también actriz, modelo e influencer posando de perfil mirando a cámara con un top negro, calzas biker azules y, dato no menor, con su mano derecha sobre su vientre.