Zafra 2024: la producción de alcohol crecerá un 20%, según el Centro Azucarero Argentino

Precios

El presidente de la cámara privada destacó el escenario internacional. Y añadió: “Para azúcar refinada, el Contrato 5 de Londres osciló en noviembre entre U$S 554 y U$S567 la tonelada (posición diciembre). También fue muy estable el Contrato 11 de Nueva York, que hoy registra entre centavos U$S 21,20 y 22,20 la libra, es decir, en torno de los U$S 488 la tonelada de crudo (posición marzo 2025)”.