Franco Toledo: “No todo lo que se escribe es poesía”

Trato de ejercitar una mirada microscópica en relación a la lírica, por eso los poemas son cortos, también me llama la atención la brevedad que puede tener un haiku y sin embargo no perder la fortaleza. También pienso que la reescritura ya no es mía sino del lector. Hay un sentido detrás de los poemas y un posicionamiento ante la realidad. Yo no soy muy devoto a que cualquier cosa que se escribe es poesía o arte, pero bueno, no creo tampoco que mi mirada sea importante.