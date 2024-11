Con una serie de videos, Mauro Icardi acusó a Wanda Nara de acosarlo: la respuesta de ella

Luego, compartió un video que filmó sin el consentimiento de Wanda, en donde se la ve caminando a la par de él en la casa que ella le cedió para que pueda estar en Argentina. Ella ríe, incómoda, y no entiende si él la está filmando o no. “¿Me dejás de filmar? ¿Por qué me filmas? No me estás filmando...”, se la escucha decir.