La curiosa declaración de la "Tigresa" Acuña sobre su retiro

“Yo no voy a pasear a ningún lado. Siempre quiero ganar”, aseveró con firmeza. Profesional desde 1997, recién ahora el retiro puede considerarse una opción. “La palabra pasa por mi cabeza. Hice algunos intentos que no me han caído bien, pero no me siento todavía para retirarme. Tengo las valijas preparadas, pero todavía no me retiré. Siento que tengo alguito más”, dijo. ¿Ese “alguito más” tiene que ver con volver a conquistar un título Mundial? “Me gustaría retirarme así”, reconoció.