En La Virginia, los vecinos quedan aislados cada vez que llueve: "Ya no sabemos a quién recurrir"

Julieta Martín, comerciante y vecina de La Virginia, relató a LA GACETA el calvario que sufren los 45 habitantes de la zona. "Estamos a 3 kilómetros de la ruta 317, que une La Cañada con Gobernador Piedrabuena, pero los caminos están completamente colapsados. Hace años que no se arreglan. Antes los mantenían mi padre y mi hermano, pero ahora ya no están y nadie se hace cargo. Cada vez que llueve quedamos varados, no podemos ir a trabajar ni los chicos a la escuela", afirmó.