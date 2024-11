Un legislador porteño denunció penalmente a la AFA: Beligoy, Toviggino y Jara en el centro del escándalo

Carrozza acusa a Jara de no solo beneficiar a ciertos equipos, sino también de obtener ganancias personales a través de estos arreglos. En un video publicado en YouTube, el periodista detalla los pormenores de tres partidos en los que Jara habría estado involucrado: Luján vs. Lamadrid, Argentino de Rosario vs. Atlas, y Sacachispas vs. Deportivo Merlo.