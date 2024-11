El Presupuesto en Diputados: las negociaciones se dilatan, y asoman las extraordinarias

“Lo dijimos desde que el ministro de Economía no quiso venir a exponer, desde que Espert no dio un cronograma y lo dijimos el jueves de la semana pasada en la reunión, cuando dijimos que el mundo de ideal de Javier Milei es no tener presupuesto para tener una enorme discrecionalidad en materia presupuestaria y tener vigente el DNU 846 que le permite hacer lo que quiera con la deuda externa”, enfatizó el santafesino.