De Pablo y las compras en el exterior: “No deberías usar reservas para eso; es una huevada”

Las relaciones personales

De Pablo relativizó la importancia de la visita presidencial al presidente electo de EEUU, Donald Trump. “La cuestión es cuál es la importancia de las relaciones personales. Hay cierta importancia, no exageremos. Lo mejor es tener buenas relaciones y no necesitarlas (…). Trump está pensando en EEUU, no en la Argentina, cualquiera se da cuenta. La clave de la política económica es lo que se está haciendo acá; y si hay una emergencia, auxilio”, agregó.