Compras más baratas en el exterior: la Unión Industrial Argentina reaccionó contra la baja de impuestos

Los impuestos que ejercen presión

"No hay logística; hay una infraestructura no solo compleja, sino que además es cara. Hay todavía cuestiones de la legislación laboral que son del siglo XIX -se quejó-. Usted sabe la cantidad no solamente de impuestos que hay que hacen que la presión y el costo de cualquier producto tenga puertas adentro de fábricas, cuando sale a la venta tiene un 50% de contenido fiscal”, insistió.