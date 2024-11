María Antonieta de las Nieves ya preparó su funeral: quiere que la vistan como La Chilindrina

Cómo será el funeral de La Chilindrina

Adorada por generaciones enteras, la puesta al aire de "El Chavo del 8" hizo que los actores del reparto que aún están vivos volvieran a ser noticia. María Antonieta anticipó que, aunque previó todo, no cree que sus hijos hagan lugar a su pedido. "No se les dan esas cosas tan simpáticas que a mí se me ocurren", los justificó.